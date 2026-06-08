tragedia nel sannio uomo trovato in casa senza vita

Notizia in breve

Un uomo di 75 anni è stato trovato senza vita nella propria abitazione a Paduli nel Sannio. La scoperta è stata fatta dai familiari, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri, ma non si sono riscontrate tracce di violenza. La salma è stata rimossa e sono in corso accertamenti per determinare le cause del decesso.