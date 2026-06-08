Tragedia nel Sannio uomo trovato in casa senza vita
Un uomo di 75 anni è stato trovato senza vita nella propria abitazione a Paduli nel Sannio. La scoperta è stata fatta dai familiari, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri, ma non si sono riscontrate tracce di violenza. La salma è stata rimossa e sono in corso accertamenti per determinare le cause del decesso.
È stato ritrovato senza vita un 75enne all’ interno della propria abitazione a Paduli. Il fatto è avvenuto questa mattina a Paduli in via Ariella. L’uomo viveva da solo e probabilmente era deceduto da alcuni giorni. Sono stati alcuni suoi conoscenti a far scattare l’allarme chiedendo di accertare le ragioni di una mancanza totale di notizie. In via Ariella sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini. Tutto lascerebbe pensare ad un decesso per cause naturali, come sembra essere emerso da una ispezione esterna del cadavere. Il colonello Marco Keten nel 212esimo anniversario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri: “Delittuosità in calo nel Sannio” SCRUTINIO LIVE Urne chiuse per i ballottaggi: occhi su Casalnuovo e. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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