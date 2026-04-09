Tragedia a Sala | uomo trovato senza vita nella sua auto all’alba

Nella frazione di Sala, a Calolziocorte, un uomo di 61 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria auto parcheggiata in via Bergamo. L’episodio è avvenuto all’alba di giovedì 9 aprile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

Un uomo di 61 anni ha perso la vita nella prima mattinata di questo giovedì 9 aprile, all’interno della propria vettura ferma in via Bergamo, nella frazione di Sala a Calolziocorte. L’allarme è pervenuto alla centrale operativa Areu alle ore 5.15, quando l’uomo è stato trovato senza vita nel veicolo parcheggiato non lontano dalla ex 639 e dal poloambulatorio locale. I soccorsi e la dinamica dell’intervento nelle prime ore del mattino. Nonostante la rapidità della risposta emergenziale, le squadre arrivate sul posto con le sirene accese non hanno potuto fare nulla per salvare il conducente sessantenne. Una volta ricevuta la segnalazione al numero di emergenza 112, l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha coordinato un dispiegamento immediato che ha coinvolti i sanitari della Croce Rossa di Lecco insieme a un’auto medica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Sala: uomo trovato senza vita nella sua auto all’alba Leggi anche: Tragedia a Solofra: 32enne trovato senza vita all’alba nella zona Castelluccia Leggi anche: Tragedia all’alba: uomo trovato morto in strada, accanto alla sua bicicletta Le sette picche doppiate di Augusto De Angelis | Audiolibro Completo | Romanzo poliziesco Temi più discussi: Tragedia a Calolziocorte: uomo trovato morto in auto; Tragedia a Calolziocorte: uomo di 61 anni trovato morto in auto; Un 69enne imbocca per sbaglio i binari, tragedia sfiorata alla stazione di Montaguto-Panni; Tragedia a Sicignano degli Alburni. Uomo perde la vita sul lavoro. Tragedia a Calolziocorte: uomo di 61 anni trovato morto in autoIl ritrovamento all'alba di giovedì 9 aprile: in base alle prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un malore. bergamonews.it Tragedia a Calolziocorte, 61enne trovato in auto senza vitaTragedia all’alba di giovedì 9 aprile a Calolziocorte, in via Bergamo, nella frazione Sala, in prossimità dell’incrocio con la via SS. Cosma e Damiano. Un uomo di 61 anni, di orgine straniera, è stato ... ecodibergamo.it Tragedia nel Canale della Manica: muoiono affogate 4 persone. Cos'è la nuova tattica dei taxi boat x.com Tragedia della solitudine alle porte di Arezzo, trovato senza vita in casa - facebook.com facebook