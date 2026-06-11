Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato ieri una proposta di legge che modifica la normativa sul turismo. La decisione segue le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale. La legge riguarda specifiche disposizioni per l’attività turistica e le strutture ricettive. La modifica è stata approvata con una maggioranza di voti, senza ulteriori interventi o modifiche durante la seduta. La legge entrerà in vigore dopo la pubblicazione ufficiale.

FIRENZE – Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato ieri (10 giugno) la proposta di legge della giunta regionale che modifica il testo unico del turismo introducendo una serie di interventi mirati per adeguare la normativa alle recenti evoluzioni legislative e giurisprudenziali in tema di professioni turistiche, semplificare gli adempimenti per operatori e amministrazioni e fornire risposte concrete alle esigenze emerse dopo poco più di un anno di applicazione della riforma. “Con questo provvedimento – dichiara l’assessore al turismo, Leonardo Marras – interveniamo in modo puntuale e pragmatico su alcuni aspetti del nuovo testo unico, recependo le indicazioni della Corte Costituzionale, introducendo ulteriori semplificazioni amministrative e risolvendo questioni interpretative che erano state segnalate da Comuni, operatori e associazioni di categoria. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Toscana, sì alle modifiche alla legge sul turismo: accolte le indicazioni della Corte Costituzionale

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