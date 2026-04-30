La Corte Costituzionale dichiara illegittima la legge toscana sul salario minimo

La Corte Costuzionale ha dichiarato illegittima la legge toscana sul salario minimo. La decisione è stata emessa il 30 aprile 2026 e riguarda l’annullamento della normativa approvata dalla regione. La legge aveva come obiettivo stabilire un salario minimo per alcune categorie di lavoratori, ma è stata giudicata incompatibile con la Costituzione. La sentenza ha effetto immediato e impone di ripristinare le norme precedenti.

Firenze, 30 aprile 2026 – La Consulta blocca la legge toscana sul salario minimo. È arrivato lo stop da parte della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’articolo 1 della legge, la numero 302025 della Regione Toscana, che introduceva un criterio premiale di salario minimo orario di 9 euro nei contratti pubblici regionali. La sentenza ha accolto dunque il ricorso del presidente del Consiglio dei ministri per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato sulla tutela della concorrenza. In sostanza, è materia competenza dello Stato e non delle regioni. La norma prevedeva che i bandi della Regione, dei suoi enti strumentali e delle Aziende sanitarie dovessero inserire quale criterio qualitativo premiale l'applicazione di un trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro lordi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Corte Costituzionale dichiara illegittima la legge toscana sul salario minimo DECRETANDO ILLEGALITÀ Notizie correlate Schiaffo alla Toscana: la Consulta cancella la legge sul salario minimo, misura bandiera di GianiIl Pd toscano riceve una doccia fredda dalla Consulta sul salario minimo, misura bandiera dell’amministrazione Giani. La Sardegna ha approvato una legge sul salario minimo per chi lavora negli appalti pubblici. Cosa prevedeIl Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la legge sul salario minimo regionale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Modifiche alle norme sui giudizi avanti la Corte Costituzionale - DB; Corte costituzionale, sentenza 27 aprile 2026, n. 56; Il deflusso ecologico deve mirare alla conservazione del buono stato di salute dei corsi d’acqua; La nuova veste del giudice: da bocca della legge a padrone del diritto. La Corte Costituzionale dichiara illegittima la legge toscana sul salario minimoLa sentenza ha accolto il ricorso del presidente del Consiglio dei ministri per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato sulla tutela della concorrenza ... lanazione.it Salario Minimo: Corte Costituzionale dichiara illegittima legge ToscanaLa Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 1 della legge 30/2025 della Regione Toscana che introduceva un criterio premiale di salario minimo orario di 9 euro nei contratti pubblici ... controradio.it Nuovi assessori, sottosegretari e un referendum bloccato, la segreteria regionale del partito accusa: «Strozzatura democratica e palese incostituzionalità». Si valuta il ricorso alla Corte Costituzionale - facebook.com facebook Peccato che la Corte costituzionale dica l’opposto x.com