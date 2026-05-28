La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della Regione Toscana sulla “filiera corta” del marmo di Carrara. La decisione è stata depositata il 28 maggio 2026. Le norme contestate riguardavano specifiche regolamentazioni sulla produzione e vendita del marmo locale. La sentenza ha annullato le disposizioni regionali, ritenendole non conformi alla Costituzione. La decisione si applica immediatamente e coinvolge le pratiche di filiera del marmo di Carrara in Toscana.

La Consulta evidenzia che la disciplina restrittiva non rinviene “un’immediata e plausibile giustificazione in un obiettivo legittimo e in motivi imperativi di interesse generale” e non si inquadra nel novero delle misure compensative, ma si risolve in “prescrizioni cogenti, applicabili in maniera rigida e indiscriminata”, lesive del canone di proporzionalità. Le previsioni censurate, nell’erigere una barriera protezionistica a danno delle imprese che operano in un diverso contesto territoriale, si pongono in contrasto anche con l’articolo 120 della Costituzione, che vieta di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni e di limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Marmo di Carrara: bocciate dalla Corte Costituzionale norme della Regione Toscana sulla “filiera corta”

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