Arezzo, 11 giugno 2026 – Domenica 14 giugno 2026 si rinnova uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione podistica aretina: la 42ª edizione della " Intra Tevero et Arno", storica corsa a staffetta organizzata dall'U.N.V.S. Sezione "A. Pignattelli" di Arezzo, con il prezioso e consolidato contributo dell'ASD Casentino Running. La manifestazione, che da oltre quarant'anni promuove i valori dello sport, della solidarietà, della partecipazione e dell'impegno civile, si svilupperà lungo un percorso di circa 37,8 chilometri, con la partecipazione di squadre composte da otto atleti. La partenza è prevista alle ore 9.30 da Pieve Santo Stefano, con arrivo a Rassina (Castel Focognano), dove si svolgeranno le premiazioni finali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la "Intra Tevero et Arno": domenica 14 giugno la 42ª edizione della storica corsa a staffetta

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