Arezzo, 22 aprile 2026 – 120 Centoventi Volti e Storie intra Tevero et Arno Donne, Uomini e Imprese raccontano il territorio e la Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo nel suo 120° anniversario. Per festeggiare il centoventesimo anno di vita della Banca, nata ad Anghiari come Cassa Rurale il 13 agosto 1905, abbiamo deciso di raccontare il nostro territorio attraverso le vite e le storie di chi nel territorio ne ha potuto apprezzare il ruolo e il valore, perché in questi luoghi ha deciso di fare impresa. Volevamo che la ricorrenza fosse non tanto un’occasione autocelebrativa, quanto piuttosto un momento di riflessione e di condivisione...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centoventi Volti e Storie intra Tevero et Arno: donne, uomini e Imprese raccontano il territorio e la Banca di Anghiari e Stia

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“Preziose impronte” il quarto volume realizzato dalla Banca di Anghiari e StiaArezzo, 17 febbraio 2026 – Venerdì 27 febbraio alle 18 sarà presentato alla libreria Feltrinelli di Arezzo il volume “Preziose impronte”.

Trame d'Arte: artiste e artisti del territorio raccontano storie di donne attraverso l'arteStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend...

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Una mostra nella mostra. Dal 24 aprile al 3 maggio nell'ambito della Mostra Mercato Della Valtiberina Toscana si terrà nella Chiesa di S. Agostino ad Anghiari la mostra fotografica "Centoventi. Volti e Storie intra Tevero et Arno". La mostra fotografica è sintesi - facebook.com facebook