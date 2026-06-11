The Batman Part II | Brutte notizie per il ritorno del Pinguino

La produzione di The Batman Part II, il sequel diretto da Matt Reeves, sta per iniziare, anche se il film non uscirà prima di ottobre 2027. La data di debutto nelle sale è stata annunciata, mentre le riprese sono pronte a partire. La notizia arriva mentre l’attesa per il ritorno di questo capitolo continua a crescere.

Il debutto nelle sale di The Batman Part II è fissato per ottobre 2027 e, sebbene l’attesa sia ancora lunga, la produzione del sequel guidato da Matt Reeves è finalmente pronta a partire. Per celebrare questo importante traguardo, il regista ha svelato sui social il cast ufficiale, confermando un mix perfetto tra volti nuovi e grandi ritorni. Tra le conferme più attese c’è senza dubbio Colin Farrell, pronto a vestire nuovamente i panni di Oz Cobb (il Pinguino) dopo l’enorme successo dell’omonima serie TV spin-off. Tuttavia, proprio l’attore irlandese ha recentemente condiviso una notizia che potrebbe lasciare l’amaro in bocca ai fan. Il Pinguino avrà un ruolo ridotto in The Batman 2: le parole di Colin Farrell. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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