Le riprese di The Batman Part II sono iniziate, segnando l'inizio della produzione dopo numerosi rinvii e una scrittura della sceneggiatura lenta. La pellicola, diretta da un regista noto per il suo approccio al genere, è ora in fase di ripresa. Non sono stati confermati dettagli sul cast, e si discute se l’attore che interpreta il Joker nel primo film, interpretato da Barry Keoghan, apparirà nel sequel.

Le riprese di The Batman Part II sono finalmente iniziate. Dopo una lunga serie di rinvii e una stesura della sceneggiatura decisamente a rilento, la produzione del sequel targato DC e diretto da Matt Reeves è entrata nel vivo. Se la tabella di marcia non subirà ulteriori intoppi, la data di uscita di The Batman 2 resta confermata per ottobre 2027. Nonostante i motori si siano accesi, i dettagli sulla trama rimangono blindatissimi. Nelle ultime ore, però, l’attenzione dei fan si è riversata interamente sulle grandi novità del cast, tra clamorose strabilianti strabilianti e un’assenza che sta facendo discutere il web: quella di Barry Keoghan nel ruolo del Joker. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Batman Part II: Al via le riprese, ma il Joker di Barry Keoghan non ci sarà?

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The Batman Part 2 Delayed shoot

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