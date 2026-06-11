Texture setosa massima protezione e finish vellutato la crema solare al riso nero è la nuova ossessione estiva

Da dilei.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una crema solare al riso nero è stata lanciata sul mercato, offrendo una texture setosa, alta protezione e un finish vellutato. La nuova formulazione mira a proteggere la pelle del viso durante l’estate, ma viene consigliata anche per l’uso durante tutto l’anno. La crema rappresenta un prodotto di riferimento per chi cerca una protezione efficace e una sensazione piacevole sulla pelle.

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Proteggere la pelle del viso con una crema solare adeguata è uno degli step più importanti della skincare estiva, ma che non dovrebbe mai essere saltato nemmeno durante il resto dell’anno. E quando si trova il prodotto giusto con cui farlo, leggero, fresco e nutriente per la cute, questo passaggio spesso dimenticato o trascurato diventa un momento base per la cura della pelle e per mantenerla sana e bella, oltre che protetta. Un prodotto come la crema solare a uno quotidiano di Haruharu Wonder, Black Rice Moisture Airyfit Daily Sunscreen, una protezione con SPF 50+ ma dall’effetto setoso sulla pelle, che agisce in profondità per il suo benessere e che crea una sorta di schermo che la protegge dai raggi solari UVA e UVB dannosi per la pelle. 🔗 Leggi su Dilei.it

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