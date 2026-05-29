Una crema solare compatta, pensata per essere portata in tasca, è stata lanciata come soluzione pratica per proteggere la pelle dai raggi UVA e UVB in qualsiasi momento. Questa nuova formulazione si può facilmente trasportare e applicare ovunque, senza bisogno di grandi confezioni o accessori. È stata ideata per offrire una protezione costante durante tutto l’anno, anche in movimento.

La protezione solare è l’alleato fondamentale per proteggere la pelle dai danni causati dai raggi UVA e UVB da usare tutto l’anno. È in estate però, complici le vacanze e il sole intenso, che la crema solare diventa indispensabile. Come il guardaroba, anche la borsa in primavera ed estate si alleggerisce e si rimpicciolisce tanto che non abbiamo spazio per portare tubetti o bottiglioni di crema solare. Cosa fare allora? Di sicuro non dobbiamo rinunciare, semplicemente dobbiamo cambiare il formato e inserire nella nostra routine di bellezza la crema solare in stick. Talmente piccole da stare perfino nella tasca dei jeans, hanno gli stessi benefici del formato in spray o in crema ma sono molto più pratiche. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dimentica formati XXL: la crema solare si mette in tasca per una protezione on the go, sempre e comunque

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