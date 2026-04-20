Colazione musica e skyline | all’Excelsior Hotel Gallia Milano il breakfast diventa un rito urbano

A Milano, all’Excelsior Hotel Gallia, il brunch si trasforma in un’esperienza che unisce colazione, musica e panorama sulla città. Il 10 maggio e il 14 giugno, sulla Terrazza Gallia, sarà possibile ascoltare un DJ set dedicato agli anni ’80 e ’90 mentre si gode il pasto e la vista sullo skyline milanese. L’evento si svolge in orari mattutini e si inserisce in un calendario di appuntamenti pensati per un pubblico amante del relax e delle atmosfere urbane.

Il 10 maggio e il 14 giugno, sulla Terrazza Gallia, un DJ set anni ’80 e ’90 accompagna il brunch con vista su Milano. È il “soft clubbing” all’italiana. Quando la colazione sale sul palcoscenico. C’è un’ora del mattino, quella tarda, sospesa tra la notte che non vuole finire e il giorno che già chiede conto, in cui Milano sa essere sorprendentemente gentile. Alle undici, quando la luce di maggio batte di traverso sulle vetrate di Porta Nuova e l’aria porta ancora il fresco della notte, la Terrazza Gallia dell’Excelsior Hotel Gallia si prepara a offrire qualcosa di difficile da catalogare: non è colazione, non è concerto, non è brunch nel senso anglosassone del termine.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Colazione, musica e skyline: all’Excelsior Hotel Gallia Milano il breakfast diventa un rito urbano Notizie correlate Olimpiadi, Vance a Milano: polizia presidia zona dell'hotel GalliaLa delegazione Usa avrà base nella struttura alberghiera di piazza Duca d'Aosta, dove occuperà quattro piani fino alla partenza. JD Vance a Milano per le Olimpiadi 2026, hotel Gallia "circondato" dai cecchini sui tettiLa presenza di JD Vance a Milano per le Olimpiadi invernali 2026 ha fatto scattare una serie di misure di sicurezza imponenti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Una notte all'Excelsior Hotel Gallia di Milano, tra Belle Époque e alta cucinaL'hotel più illustre di Milano, così indica il nome stesso, l'Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel, si trova in piazza Duca d'Aosta, proprio accanto alla Stazione Centrale. Fondato nel ... vanityfair.it Dal Natale a Capodanno, il Gallia si accende per le festivitàCi vediamo al Gallia. A Milano, ormai, questa espressione è divenuta consuetudine: è parte integrante del paesaggio mentale della città e segna il punto di incontro di intere generazioni di ... esquire.com