Varese la pizza diventa gourmet | il menu in 7 portate a La Piedigrotta

Da ameve.eu 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Varese, il ristorante La Piedigrotta propone un menu di sette portate da 70 euro, in cui la pizza si trasforma in piatti come sushi e hot dog. Il menù include ingredienti pugliesi, che conferiscono un tocco distintivo alle creazioni. La proposta mira a reinterpretare la pizza in chiave gourmet, combinando tecniche e sapori diversi. La selezione si distingue per l’uso di prodotti tipici della regione, integrati in preparazioni innovative.

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? Domande chiave Come può una pizza trasformarsi in un sushi o in un hot dog?. Quali ingredienti pugliesi rendono unico questo percorso da 70 euro?. Perché questa pizzeria è l'unica al mondo ad avere un Krug Ambassador?. Chi ha trasformato la storica tradizione di Gaetano in un'esperienza gourmet?.? In Breve Menu Margherita Obsession da 70 euro o versione ridotta da 50 euro.. Daniela seleziona materie prime pugliesi come stracciatella di San Giovanni Rotondo e pomodoro di Ugento.. Locale fondato nel 1974 con apertura giornaliera tranne il lunedì e la domenica a pranzo.. Unica pizzeria al mondo con titolo di Krug Ambassador per abbinamenti con champagne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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