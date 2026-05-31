A Varese, il ristorante La Piedigrotta propone un menu di sette portate da 70 euro, in cui la pizza si trasforma in piatti come sushi e hot dog. Il menù include ingredienti pugliesi, che conferiscono un tocco distintivo alle creazioni. La proposta mira a reinterpretare la pizza in chiave gourmet, combinando tecniche e sapori diversi. La selezione si distingue per l’uso di prodotti tipici della regione, integrati in preparazioni innovative.

? Domande chiave Come può una pizza trasformarsi in un sushi o in un hot dog?. Quali ingredienti pugliesi rendono unico questo percorso da 70 euro?. Perché questa pizzeria è l'unica al mondo ad avere un Krug Ambassador?. Chi ha trasformato la storica tradizione di Gaetano in un'esperienza gourmet?.? In Breve Menu Margherita Obsession da 70 euro o versione ridotta da 50 euro.. Daniela seleziona materie prime pugliesi come stracciatella di San Giovanni Rotondo e pomodoro di Ugento.. Locale fondato nel 1974 con apertura giornaliera tranne il lunedì e la domenica a pranzo.. Unica pizzeria al mondo con titolo di Krug Ambassador per abbinamenti con champagne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese, la pizza diventa gourmet: il menu in 7 portate a La Piedigrotta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La pizza gourmet del momento è giapponese

Leggi anche: La Festa è finita: il menù a base di Pizza è troppo pesante

Temi più discussi: A Busto Arsizio torna dal 7 al 14 giugno la Festa della Pizza: premi, sorprese e una pizza a forma di B; Il 30 maggio riapre la Pizzeria Diei di San Domenico: nuovo format in collaborazione con DoppioZero di Trontano; A Portici il Pepsi Pizza Park esplode online: folla record ed effetto Roccaraso? Si spera.

La Piedigrotta, dove l’ossessione per la pizza diventa alta cucina: una sfida ai confini della tradizioneLo storico locale di Varese lancia il nuovo menu ‘Margherita Obsession’, un percorso di 7 portate salate che porta ai massimi livelli la destrutturazione degli ingredienti principe: pomodoro, mozzarel ... quotidiano.net

A Busto Arsizio torna dal 7 al 14 giugno la Festa della Pizza: premi, sorprese e una pizza a forma di BL'iniiativa si svolgerà dal 7 al 14 giugno. Protagonista della manifestazione sarà ancora una volta la Pizza Busto, una creazione originale pensata per rappresentare la città sia nella forma sia nei ... varesenews.it