Temperature folli Arriva il caldo insopportabile è allarme in queste città italiane

Le temperature hanno raggiunto valori elevati, causando disagio nelle città italiane. Il caldo intenso si sta facendo sentire, con picchi che superano le medie stagionali. Nei prossimi giorni, il maltempo dovrebbe lasciare spazio a condizioni di caldo afoso. Le previsioni indicano un rapido miglioramento del clima, con l’instabilità atmosferica che si riduce. La situazione riguarda diverse aree, dove si registra un aumento consistente delle temperature e un’umidità elevata.

Ancora qualche giornata all’insegna dell’instabilità atmosferica, ma il quadro meteorologico è destinato a cambiare rapidamente. Dopo il passaggio di una perturbazione proveniente dal Nord Europa, sull’Italia è attesa una fase più stabile che porterà la prima vera ondata di caldo del mese di giugno. Nella giornata di oggi le condizioni più perturbate interesseranno soprattutto il Nord Italia, dove sono previsti temporali anche di forte intensità. Le aree maggiormente coinvolte saranno i settori alpini e prealpini, con i fenomeni destinati a estendersi successivamente alle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Situazione diversa sul resto della Penisola, dove la presenza dell’ alta pressione continuerà a garantire tempo in prevalenza stabile e soleggiato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Coperta delle temperature a uncinetto Progetto facile (anche versione sciarpa)

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