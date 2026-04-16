Temperature impennata nel weekend | l’estate arriva in anticipo in queste regioni

Nel prossimo fine settimana, in alcune regioni italiane si assisterà a un aumento delle temperature, segnando un’anticipazione dell’estate. Il maltempo che ha caratterizzato le giornate precedenti si indebolisce, portando a condizioni meteo più miti e stabilizzate. La situazione generale si mostra in miglioramento, con temperature più elevate rispetto ai giorni scorsi e un clima che si avvicina a quello tipico della stagione.

L’ Italia si prepara a un weekend dal volto quasi pienamente primaverile, con il maltempo che perde forza e una situazione generale in graduale miglioramento. La circolazione instabile che nei giorni scorsi ha insistito soprattutto sul Sud tende infatti a scivolare verso il Nord Africa, lasciando spazio a condizioni più miti e luminose su buona parte della Penisola. Resteranno solo disturbi locali, soprattutto nelle ore più calde e nelle zone interne. Tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile il quadro appare già più tranquillo. 3B Meteo segnala giornate in prevalenza soleggiate o poco nuvolose, con qualche addensamento sui rilievi e fenomeni solo isolati.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Notizie correlate

Toscana, sole e caldo nel weekend: l’anticipo d’estate (con temperature fino a 26°). Ma non durerà...Firenze, 11 aprile 2026 – Un fine settimana che sa già di primavera inoltrata, con sole, temperature elevate e clima stabile su gran parte della...

Maggio gioca d'anticipo: impennata delle temperature in vistaRoma, 14 aprile 2026 - Un quadro meteo piuttosto bizzarro: piogge, vento e qualche temporale fino a domani con temperature di giorno anche oltre i...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Pioggia e scirocco su Napoli, ma dura poco: caldo quasi estivo nel weekend; Puglia, da domani quasi estate: torna il beltempo con temperature di fine maggio; Meteo, ultime ore di pioggia: dall'autunno si passerà direttamente all'estate, ecco quando le temperature schizzeranno alle stelle; Ultime ore di pioggia, da domani una 'quasi estate'.

Meteo – Weekend primaverile in Italia tra sole e clima gradevole, ma possibile disturbo al Nord per domenicaMeteo - Weekend nuovamente con giornate primaverile con tanto sole e clima mite, salvo possibili disturbi su alcune regioni ... centrometeoitaliano.it

Meteo – Possibile forte perturbazione in arrivo nel Weekend, con temporali, possibili nubifragi e crollo termico: i dettagliMeteo - Possibile nuovo e forte peggioramento nel Weekend, con temporali, nubifragi e crollo termico? I dettagli ... centrometeoitaliano.it

TOROTNA - Le previsioni meteo, soprattutto al mattino, prevedono temperature basse. - facebook.com facebook

#Meteo #Sardegna #16aprile - Giornata con cielo nuvoloso e con la possibilità di qualche precipitazione diffusa. Venti moderati e mari molto mossi. Temperature medie comprese tra 13 e 22°C. x.com