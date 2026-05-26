Caldo anomalo in alcune città temperature oltre i 30° Le città in bollino arancione
Da martedì 26 maggio, alcune città saranno segnalate con il bollino arancione a causa di temperature superiori ai 30°C, segnando un inizio anticipato delle ondate di calore. Il ministero della Salute ha introdotto un bollettino specifico per monitorare le ondate di calore, che già a maggio coinvolgono diverse aree italiane. Le temperature registrate superano la media stagionale, con alcune località che sperimentano condizioni climatiche più calde del normale.
Debutta già a maggio il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Da martedì 26 maggio scatta il bollino arancione per alcune città, con temperature destinate a salire ben oltre la media del periodo. La causa? L'anticiclone che sta avvolgendo buona parte dell'Europa (con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Así nos trata la POLICÍA en Gambia Ep.2
Notizie e thread social correlati
Caldo anomalo, a Bologna scatta il bollino arancioneA Bologna è scattato il bollino arancione a causa di un’ondata di calore anomala, con temperature elevate già a maggio.
Allerta caldo in Italia: 12 città con bollino arancioneIl 25 maggio è partito il piano nazionale contro le ondate di calore, con l’attivazione del nuovo sistema di monitoraggio del caldo.
Temi più discussi: Meteo arriva l'apice del caldo anomalo con picchi di 35 gradi, il ponte del 2 giugno; Meteo, caldo record al Centro-Nord: quanto durerà?; Caldo anomalo nei prossimi giorni, punte di oltre 33°C, ecco dove; Caldo anomalo, a Bologna scatta il bollino arancione.
Fiammata da 35 gradi: quanto dura il caldo il Emilia-Romagna? La risposta dell’esperto: Il meteorologo Randi: Ondata di caldo anomalo dal Nord Africa su tutta l’Europa centro-occidentale. Il picco in settimana, ci aspetta un'estate più calda di… dlvr.it/TSk2Hl x.com
L'Italia e l'Europa sono interessate da un'ondata di caldo anomalo e temperature record: oggi in Italia 12 città con bollino arancione e temperature in ascesa in diverse regioni d'Italia. Si parte con i primi bollini gialli e arancioni, in un crescendo che vede mercol facebook
Meteo, caldo in aumento nei prossimi giorni: arrivano le prime notti tropicaliProsegue la prima ondata di calore del 2026 in Italia con temperature roventi da Nord e Sud anche con l'arrivo delle notti tropicali. meteo.it
Caldo anomalo, in alcune città temperature oltre i 30°. Le città in bollino arancioneLa causa? L'anticiclone che sta avvolgendo buona parte dell'Europa (con temperature record anche in Francia e nel Regno Unito) ... anconatoday.it
Combinare i Single Norvegesi con l'allenamento al caldo reddit