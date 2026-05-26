Caldo anomalo in alcune città temperature oltre i 30° Le città in bollino arancione

Da anconatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da martedì 26 maggio, alcune città saranno segnalate con il bollino arancione a causa di temperature superiori ai 30°C, segnando un inizio anticipato delle ondate di calore. Il ministero della Salute ha introdotto un bollettino specifico per monitorare le ondate di calore, che già a maggio coinvolgono diverse aree italiane. Le temperature registrate superano la media stagionale, con alcune località che sperimentano condizioni climatiche più calde del normale.

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Debutta già a maggio il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Da martedì 26 maggio scatta il bollino arancione per alcune città, con temperature destinate a salire ben oltre la media del periodo. La causa? L'anticiclone che sta avvolgendo buona parte dell'Europa (con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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