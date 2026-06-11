Taser a Milano | Mirabelli blocca i corsi su minoranze e LGBTQIA+

Notizia in breve

Il comandante Mirabelli ha bloccato a Milano i corsi formativi dedicati alle minoranze e alla comunità LGBTQIA+. La decisione riguarda programmi di formazione che erano in fase di pianificazione e coinvolgevano l’uso di Taser. La sospensione dei corsi potrebbe influenzare il potenziamento delle pattuglie notturne, che avrebbe beneficiato di questa formazione. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni ufficiali sui motivi del blocco o sulle ripercussioni specifiche.