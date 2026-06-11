Taser a Milano | Mirabelli blocca i corsi su minoranze e LGBTQIA+
Il comandante Mirabelli ha bloccato a Milano i corsi formativi dedicati alle minoranze e alla comunità LGBTQIA+. La decisione riguarda programmi di formazione che erano in fase di pianificazione e coinvolgevano l’uso di Taser. La sospensione dei corsi potrebbe influenzare il potenziamento delle pattuglie notturne, che avrebbe beneficiato di questa formazione. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni ufficiali sui motivi del blocco o sulle ripercussioni specifiche.
? Punti chiave? In Breve Il comandante Mirabelli blocca gli emendamenti sulla formazione per l’uso del taser a Milano. Il comandante dei ghisa Gianluca Mirabelli ha espresso un parere negativo vincolante su alcune modifiche alla delibera per l’introduzione della pistola elettrica nella dotazione della polizia locale. La decisione del numero uno della polizia municipale colpisce direttamente le proposte della maggioranza che miravano a inserire corsi di formazione specifici per il personale. Questo stop arriva mentre il Consiglio comunale discute l’implementazione del taser tra i dispositivi d’ordinanza dei cittadini di Milano. Il provvedimento in discussione riguarda l’assegnazione operativa dei dispositivi a impulsi elettrici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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