Il comandante della polizia locale ha sospeso i corsi biennali dedicati a interazioni con persone straniere e appartenenti alla comunità LGBTQIA+. La decisione riguarda l’addestramento previsto prima dell’introduzione del taser tra le dotazioni ufficiali. La sospensione è stata comunicata in seguito a un nuovo episodio che coinvolge il percorso di implementazione di questa tecnologia. La misura si inserisce in un quadro di continui cambiamenti e incertezze sulla futura dotazione di strumenti per gli agenti.

Milano – Ancora un colpo di scena, l’ennesimo, nell’accidentato percorso che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) concludersi con l’introduzione del taser nella dotazione d’ordinanza della polizia locale. Stando a quanto risulta al Giorno, il comandante dei ghisa Gianluca Mirabelli – chiamato da dirigente del settore Sicurezza urbana a esprimersi sugli emendamenti della maggioranza alla delibera sulla pistola elettrica tuttora in discussione in Consiglio comunale – ha comunicato al sindaco Giuseppe Sala e al dg Christian Malangone il parere negativo vincolante ad alcune delle modifiche proposte per arrivare al via libera definitivo del provvedimento. L’emendamento respinto In particolare,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Taser alla polizia locale. Stop del comandante Mirabelli ai corsi biennali per trattare con stranieri e persone Lgbtqia+

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TASER E MANGANELLO!

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