A Milano, la proposta di introdurre il taser ha sollevato preoccupazioni tra la comunità LGBTQIA+, che teme un aumento dei rischi di aggressioni. La discussione si concentra anche su come il caso di una persona coinvolta in precedenti episodi possa influenzare il voto. Sono in fase di definizione i protocolli per l’uso degli impulsi elettrici, con l’obiettivo di regolamentare la sicurezza e prevenire abusi durante l’impiego.

Come influenzerà il caso di Bruna il voto sul taser? Quali protocolli garantiranno l'uso corretto degli impulsi elettrici? Chi monitorerà gli agenti per evitare nuovi abusi di potere? Perché la comunità transgender teme la nuova dotazione della Polizia??? In Breve Condanna definitiva di 10 mesi per un agente dopo l'aggressione a Bruna nel 2023 Elisa Ruscio di Acet esprime timori durante la presentazione del Milano Pride 2026 Monica Romano contesta la fase di sperimentazi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Taser a Milano: la comunità LGBTQIA+ teme nuovi rischi di aggressioni

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