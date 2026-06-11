Tar | annullata l’ordinanza contro il contadino di Corleto Perticara
Il Tar ha annullato l’ordinanza che aveva disposto l’interdizione di un contadino di Corleto Perticara. La decisione si basa sulla mancanza di prove concrete e sulla metodologia statistica utilizzata per attribuire al contadino una responsabilità. Non sono state trovate prove fisiche o elementi che colleghino direttamente il contadino ai pozzi petroliferi o alle eventuali contaminazioni. La sentenza ha quindi annullato le disposizioni restrittive precedenti.
? Domande chiave? In Breve Il Tar annulla l’ordinanza contro il contadino di Corleto Perticara: la Provincia di Potenza perde la battaglia sulla contaminazione. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dato ragione a Leonardo Lapenta, il settantaduenne di Corleto Perticara accusato ingiustamente di inquinare il terreno vicino a un sito petrolifero. La sentenza ribalta le decisioni prese dalla Provincia di Potenza, dalla Regione Basilicata e dal Comune di Corleto Perticara, oltre che nei confronti della TotalEnergies EP Italia S.p.A.. L’uomo era stato indicato come il responsabile di una contaminazione da idrocarburi che aveva raggiunto i 18 metri di profondità nel sottosuolo. Tutto era partito da un’ordinanza del 19 giugno 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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