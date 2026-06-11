Il Tar ha annullato l’ordinanza che aveva disposto l’interdizione di un contadino di Corleto Perticara. La decisione si basa sulla mancanza di prove concrete e sulla metodologia statistica utilizzata per attribuire al contadino una responsabilità. Non sono state trovate prove fisiche o elementi che colleghino direttamente il contadino ai pozzi petroliferi o alle eventuali contaminazioni. La sentenza ha quindi annullato le disposizioni restrittive precedenti.

? Domande chiave? In Breve Il Tar annulla l’ordinanza contro il contadino di Corleto Perticara: la Provincia di Potenza perde la battaglia sulla contaminazione. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dato ragione a Leonardo Lapenta, il settantaduenne di Corleto Perticara accusato ingiustamente di inquinare il terreno vicino a un sito petrolifero. La sentenza ribalta le decisioni prese dalla Provincia di Potenza, dalla Regione Basilicata e dal Comune di Corleto Perticara, oltre che nei confronti della TotalEnergies EP Italia S.p.A.. L’uomo era stato indicato come il responsabile di una contaminazione da idrocarburi che aveva raggiunto i 18 metri di profondità nel sottosuolo. Tutto era partito da un’ordinanza del 19 giugno 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tar: annullata l’ordinanza contro il contadino di Corleto Perticara

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