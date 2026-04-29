Antenne piovono nuovi ricorsi Vodafone al Tar contro l’ordinanza

Nuovi ricorsi stanno arrivando in tribunale riguardo alle antenne in città. Recentemente, Vodafone ha presentato un ricorso al Tar contro un’ordinanza relativa a un’antenna installata in via dei Merciai. La notifica è stata inviata all’amministrazione comunale, aggiungendosi ad altri eventuali impugnazioni sulla stessa materia. La vicenda riguarda le autorizzazioni e le autorizzazioni legate all’installazione delle strutture di telecomunicazione nel centro urbano.

Pioggia di carte bollate sull’ antenna di via dei Merciai. È stato notificato al Comune il ricorso presentato al Tar da Vodafone contro l’ ordinanza del sindaco del febbraio scorso con la quale, a installazione della torre avvenuta, è stato fatto divieto alle società Inwit, Telecom e Vodafone di installare e mettere in esercizio gli apparati radioelettrici sull’infrastruttura di Via dei Merciai 2, fino alla definizione del ricorso pendente al Consiglio di Stato (udienza fissata al 29 ottobre prossimo). La giunta Fiordelmondo parla di "atteggiamenti arroganti che nulla hanno a che vedere con il tessuto di relazione e di spazi di una comunità...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Antenne, piovono nuovi ricorsi. Vodafone al Tar contro l’ordinanza Notizie correlate Antenna di via dei Merciai: ricorso di Vodafone al Tar contro l'ordinanza di divieto di installazione e messa in esercizioJESI - È stato notificato al Comune di Jesi il ricorso presentato al Tar da Vodafone avverso l’ordinanza del sindaco del febbraio scorso con la quale... Sostegno, ANIEF impugna l’ordinanza al TAR Lazio: nuovi motivi contro la “continuità su richiesta della famiglia”È in fase di notifica al TAR Lazio un secondo pacchetto di motivi aggiunti promosso da ANIEF contro l’articolo 13 dell’Ordinanza ministeriale n.