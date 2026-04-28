Antenna di via dei Merciai | ricorso di Vodafone al Tar contro l' ordinanza di divieto di installazione e messa in esercizio

Vodafone ha presentato un ricorso al Tar contro l’ordinanza del Comune di Jesi, notificato recentemente, che vieta alle società Inwit, Telecom e Vodafone di installare e attivare apparati radioelettrici sull’infrastruttura di via dei Merciai. La decisione del sindaco risale a febbraio e riguarda specificamente il divieto di installazione e messa in esercizio delle apparecchiature. Il ricorso mira a contestare tale ordinanza.

JESI - È stato notificato al Comune di Jesi il ricorso presentato al Tar da Vodafone avverso l’ordinanza del sindaco del febbraio scorso con la quale è stato fattodivieto alle società Inwit, Telecom e Vodafone di installare e mettere in esercizio gli apparati radioelettrici sull’infrastruttura di.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Antenna per la telefonia mobile in via dei Merciai, la Inwit ricorre al Tar contro il Comune Spezia sfida il divieto: ricorso al Tar per la partita di CarraraLa tifoseria dello Spezia ha depositato oggi un ricorso formale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana per sfidare il divieto di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Caso antenna, Ranaldi: Per rimuoverla? Serve atto volontario; Firenze, il cilindrone (lì dal 2023) non è affatto uno scherzo: la sindaca Funaro all'attacco della Soprintendente; Questa grossa antenna rovina il panorama di Firenze?; Rocca di Papa, il TAR boccia il diniego sull’antenna di via delle Margherite: il Comune punta ora a verificare le autorizzazioni. Jesi, l’antenna dei veleni, è scontro totale: ricorso di Inwit contro il regolamentoJESI - Antenna di via dei Merciai, è guerra di ricorsi. Inwit, l’azienda che l’ha installata, si è infatti rivolta ora al Tar per l’annullamento del Regolamento sulle antenne approvato dal Comune, col ... corriereadriatico.it Questa grossa antenna rovina il panorama di Firenze?A Firenze c’è una polemica sulla presenza di una grossa antenna su un tetto, talmente ingombrante che da certi punti della città finisce per ostruire anche la vista sul Duomo: è una struttura dell’azi ... ilpost.it STOP ALL'ANTENNA A PALINURO: IL TAR TUTELA IL PAESAGGIO! La giustizia amministrativa si schiera a difesa del Cilento. Il TAR Campania ha confermato l'annullamento dell'autorizzazione per una nuova stazione radio base a Palinuro Nord. I gi facebook