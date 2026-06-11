Supercoppa toscana alle sincronette top
Una squadra italiana di nuoto artistico si è aggiudicata il titolo di società più performante della Toscana nella stagione in corso. La vittoria è stata conseguita grazie ai risultati ottenuti durante le competizioni regionali, con le sincronette che hanno dominato le prove. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori dopo le verifiche delle prestazioni. La squadra si è distinta per i punteggi elevati e la qualità delle esecuzioni durante le gare.
E’ l’Azzurra ad aggiudicarsi per la stagione in corso il titolo di società più performante della Toscana per il nuoto artistico. Nei giorni scorsi, nella cornice offerta dalla piscina di San Marcellino, il sodalizio presieduto da Massimo Vannucchi ha conquistato la cosiddetta "Coppa delle Coppe", ossia la supercoppa "assoluta" che somma tutti i punteggi ottenuti sia nel settore propaganda che in quello agonistico. Un traguardo conquistato, nell’ultima gara, anche grazie ai risultati ottenuti in più categorie dalle varie Penelope Costa, Ginevra Gramigni, Caterina Innocenti, Maeylis Monzali, Gaia Nistri, Elena Ponzecchi, Norella Emma Spadaro, Matilde Ferrara, Ginevra Pasquini, Morgana Del... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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