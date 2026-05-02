Nella prima sfida di Supercoppa di Serie C, l’Arezzo ha perso in casa contro il Vicenza con il punteggio di 2-5. La partita si è giocata in Toscana, segnando l’inizio della fase finale dopo la conclusione del campionato regolare. La vittoria del Vicenza rappresenta il risultato della prima gara del torneo, che proseguirà con ulteriori incontri.

AREZZO – Archiviata la stagione regolare, il campionato di Serie C alza il sipario sul suo atto conclusivo: la Supercoppa. A contendersi il prestigioso trofeo è un triangolare che mette di fronte le vincitrici dei tre gironi: il Vicenza (Girone A), l’Arezzo (Girone B) e il Benevento (Girone C). La gara inaugurale del torneo, andata in scena in terra toscana sabato 9 maggio 2026, ha visto contrapporsi i padroni di casa dell’ Arezzo e il Vicenza, in una sfida che ha premiato nettamente la formazione veneta con un perentorio 2-5 finale, rimandando i toscani alla delicata sfida della seconda giornata in Campania contro il Benevento. La gara si apre con un ritmo propositivo da ambo le parti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - L’Arezzo cede al Vicenza nella prima di Supercoppa: finisce 2-5 in Toscana

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