Dalle lavatrici alle lavastoviglie Livorno al top in Toscana per la raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici | +6,4% nel 2025

A Livorno, tra città e provincia, sono stati raccolti 3 tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici nel 2025. I dati sono stati diffusi dal centro di coordinamento Raee, che ha indicato un incremento del 6,4% rispetto all’anno precedente. La città si posiziona al primo posto in Toscana per la quantità di rifiuti di questo tipo raccolti, includendo elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie.

ll dato emerge dal rapporto diffuso dal Centro di coordinamento Raee. Tra città e provincia una raccolta pro capite di 11,35 kg per abitante Livorno al top per quanto riguarda la raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici. I dati sono stati resi noti nei giorni scorsi dal centro di coordinamento Raee, che ha evidenziato come sul nostro territorio - tra città e provincia - ne siano state raccolte 3.700 tonnellate. Per una quota pro capite di 11,35 kg per abitante. Dato più alto a livello regionale, primo davanti a Lucca (10,13 kg) e Grosseto (9,93). Inoltre, rispetto al 2024, sul nostro territorio è stato rilevato un netto aumento della raccolta di questo tipo di rifiuti, equivalente al +6,4. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Dalle lavatrici alle lavastoviglie, Livorno al top in Toscana per la raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici: +6,4% nel 2025 Articoli correlati A Napoli cresce la raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici grazie alle isole ecologiche intelligentiGrazie alla collaborazione tra Asia ed Erion Weee, a Napoli sono state installate 30 isole ecologiche intelligenti dedicate alla raccolta di Raee, i... Come riciclare i rifiuti elettrici ed elettroniciNegli ultimi dieci anni il volume di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) è cresciuto più velocemente di ogni altra categoria...