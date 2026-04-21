Vicenza frode Superbonus da 4 milioni | sequestrati beni per 2,2 milioni a un ingegnere

A Vicenza, le autorità hanno sequestrato beni per un valore di oltre 2,2 milioni di euro a un ingegnere e ai suoi complici nell'ambito di un'inchiesta su una frode da circa 4 milioni di euro riguardante il Superbonus 110%. L'operazione segue indagini che hanno portato alla confisca di denaro e proprietà riconducibili ai sospettati. L'indagine è ancora in corso e coinvolge diverse persone.

Oltre 2,2 milioni di euro sequestrati a seguito di un’operazione della Guardia di Finanza che ha colpito un ingegnere e altri soggetti giuridici, accusati di aver orchestrato una frode sui crediti d’imposta legati al Superbonus 110%. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, è stata condotta a seguito di un’indagine che ha portato all’emissione di un decreto di sequestro preventivo da parte del Giudice per le Indagini Preliminari. Secondo quanto si apprende dal sito della Guardia di Finanza, il sistema fraudolento sarebbe stato ideato per generare e monetizzare crediti d’imposta inesistenti, arrecando un danno ingente alle casse dello Stato.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Vicenza, frode Superbonus da 4 milioni: sequestrati beni per 2,2 milioni a un ingegnere Notizie correlate Frode Iva da 500 milioni: sequestrati 32 milioni di beniUn sequestro di beni per 32 milioni di euro ha messo in luce una rete criminale internazionale nel settore informatico. Frode Superbonus: 1,8 milioni sequestrati, 5 denunciatiMaxi frode sul Superbonus 110%, sequestri per 1,8 milioni: l'operazione della Guardia di Finanza di Messina La Guardia di Finanza di Messina ha... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Truffa a un fragile a Vicenza: sequestrati terreni per circonvenzione d’incapace. Vicenza, frode Superbonus da 4 milioni: sequestrati beni per 2,2 milioni a un ingegnereOltre 2,2 milioni di euro sequestrati a seguito di un’operazione della Guardia di Finanza che ha colpito un ingegnere e altri soggetti giuridici, accusati di aver orchestrato una frode sui crediti ... virgilio.it Frode Superbonus 110% a Vicenza: sequestri per 2,2 milioni di euroScoperta a Vicenza una frode sul Superbonus 110%: sequestrati beni per circa 2,2 milioni di euro. vicenzareport.it