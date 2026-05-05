Frodi in sette cantieri con il superbonus 110% sequestrati 4 milioni di euro a due società edili

I militari della Guardia di Finanza di Modena hanno sequestrato 4 milioni di euro in denaro e beni a due società edili coinvolte in frodi relative al Superbonus 110%. L’operazione riguarda sette cantieri, dove sono stati riscontrati irregolarità nelle pratiche di incentivazione fiscale. Il sequestro fa parte di un’indagine avviata per contrastare le frodi che hanno coinvolto i lavori di ristrutturazione edilizia finanziati con il bonus.

Ieri i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena hanno eseguito un maxi sequestro per una frode milionaria legata al Superbonus 110%. L'operazione, condotta dalla Compagnia di Sassuolo, ha fatto scattare i sigilli a crediti d'imposta e disponibilità patrimoniali per un.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Truffa sul Superbonus 110%, sequestrati 3,5 milioni di euroABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia di Finanza a Brescia I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia hanno... 70 famiglie truffate: 2 milioni sequestrati nel caso Superbonus 110%Sequestrati 2 milioni di euro a Novara: la truffa del Superbonus 110% che ha ingannato 70 famiglie La Guardia di Finanza di Novara ha eseguito un...