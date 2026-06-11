Il Mondiale Superbike 2026 è arrivato al giro di boa, con il circuito di Misano Adriatico che ospiterà questo weekend la settima delle dodici tappe stagionali in occasione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna. Nicolò Bulega sarà inevitabilmente il protagonista più atteso del fine settimana, dopo aver vinto tutte e diciotto le gare disputate sin qui in stagione. In realtà il pilota emiliano della Ducati cavalca una sequenza di 22 successi consecutivi nella categoria, contando le ultime quattro manche della passata stagione, per un totale di sette triplette in successione da Jerez 2025 ad Aragon 2026. Un dominio senza precedenti nella massima categoria riservata alle derivate di serie, materializzatosi grazie al livello stellare raggiunto da Bulega e al passaggio in MotoGP del campione uscente Toprak Razgatlioglu. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega strafavorito a Misano per prolungare la sua imbattibilità

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