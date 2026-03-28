Superbike Nicolò Bulega fa sua la Superpole a Portimao! Dominio della Ducati in Portogallo

Nicolò Bulega ha conquistato la Superpole nel secondo round del Mondiale 2026 di Superbike a Portimao. Con una prestazione convincente, il pilota ha ottenuto il miglior tempo, portando la Ducati in prima posizione. La sessione si è conclusa con Bulega davanti a tutti, segnando un risultato importante per la sua squadra in questa tappa del campionato.

La zampata è arrivata quando serviva. Nicolò Bulega ha impresso il proprio marchio nella Superpole del secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Superbike. In sella alla Ducati Panigale V4R, l’emiliano ha saputo ritrovare le giuste sensazioni alla guida della Rossa e stampare il miglior tempo di questa sessione nel week end di Portimao (Portogallo). Per Bulega il crono di 1’38?495. Sul tracciato tecnico lusitano, il centauro nostrano ha voluto ribadire il concetto in termini di superiorità, piegando la resistenza degli altri alfieri di Borgo Panigale. Alle sue spalle troviamo, infatti, lo spagnolo Iker Lecuona (+0?142) e Yari Montella (+0?438) a completare il tris ducatista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega fa sua la Superpole a Portimao! Dominio della Ducati in Portogallo Articoli correlati LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: a Portimao è tutti contro Bulega! Alle 12.15 la SuperpoleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Portogallo 2026,... Superbike, Nicolò Bulega a caccia della tripletta anche a Portimao per scappare via nel MondialeDa venerdì 27 a domenica 29 marzo andrà in scena il weekend di gara del Gran Premio del Portogallo 2026, secondo round stagionale del Mondiale... Approfondimenti e contenuti su Nicolò Bulega Temi più discussi: Dubbio Mondiale: Nicolò Bulega in questa Superbike è senza avversari?; Superbike, Nicolò Bulega a caccia della tripletta anche a Portimao per scappare via nel Mondiale; Superbike, Portimão FP2: Bulega, la solita storia, Rea fa un ritorno in grande stile!; SBK 2026. GP del Portogallo a Portimao. Sam Lowes davanti a Nicolò Bulega nelle FP1. Superbike, Sam Lowes anticipa Bulega nelle FP1 di PortimãoSi è conclusa poco fa la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2026, secondo appuntamento del Mondiale Superbike 2026. Dopo oltre ... oasport.it SBK, Bulega frega Lecuona: pole da record a Portimao per un decimo!SBK: Nicolò conquista la seconda pole stagionale fregando all'ultimo tentativo il suo compagno di squadra: in prima fila Montella, 4° Oliveira seguito da Sam Lowes e Vierge, 8° Baldassarri poi Petrucc ... gpone.com SBK PORTIMAO - CAPOLAVORO DI BULEGA, CONQUISTA LA POLE DAVANTI A LECUONA Con un giro finale in 1'38"495, Nicolò Bulega ha conquistato la Superpole della SBK a Portimao con tanto di nuovo record del tracciato, battendo il compagno d - facebook.com facebook