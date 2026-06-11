Le qualifiche e le gare della Superbike a Misano nel 2026 saranno trasmesse in TV e streaming. Nicolò Bulega, pilota italiano, e Ducati si preparano ad affrontare l’evento, con i fan italiani pronti a sostenere i loro beniamini. La competizione si svolgerà sulla pista vicino all’Adriatico, con gli appassionati che potranno seguire le fasi di qualificazione e le gare attraverso i canali dedicati. La manifestazione coinvolge vari piloti e team di rilievo nel campionato.

Il palcoscenico del Misano World Circuit “Marco Simoncelli” si prepara ad accogliere questo weekend il settimo round del Mondiale Superbike 2026, appuntamento come sempre attesissimo dagli appassionati italiani della velocità su due ruote. Archiviata la prima metà stagione facendo man bassa di tutte le vittorie disponibili, Nicolò Bulega si presenta al suo round di casa da indiscusso leader del campionato e pronto a ricevere l’abbraccio del pubblico e dei fans Ducati, da festeggiare magari con l’ennesimo “cappotto” ai danni della già maltrattata concorrenza. Al solito, il primo candidato a spezzare questa impressionante serie di vittorie consecutive, arrivata a quota 22 nell’ultima tappa di Aragon, è il suo compagno di colori nel team Aruba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Superbike Misano 2026: info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streaming

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TGPOne Balaton: Bulega da record, quale futuro per la SBK

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Marco Bezzecchi at Misano 22.5.2026 reddit