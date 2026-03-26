Superbike Portimao 2026 | info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streaming

Il campionato mondiale di Superbike si svolge a Portimão nel 2026, con le qualifiche e le gare trasmesse in diretta televisiva e streaming. Tra i protagonisti, Nicolò Bulega, in sella a una Ducati, si presenta come uno dei favoriti, mentre diversi piloti italiani sono in lizza per la vittoria. Le competizioni si tengono sul circuito portoghese, con appuntamenti programmati nei prossimi giorni.

Il mondiale delle derivate di serie arriva in Portogallo con Nicolò Bulega favorito d'obbligo con Ducati e diversi piloti italiani pronti a dargli del filo da torcere. E in griglia ci sarà anche il 6 volte iridato Jonathan Rea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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