Il passaggio dei medici di famiglia nelle Case di comunità è stato rinviato. Il decreto legge previsto per approvare la riforma della medicina territoriale non sarà presentato. Al suo posto, si procederà con un accordo da definire tra Regioni e medici. La decisione è stata comunicata senza indicare una nuova data di presentazione o approvazione.

Il provvedimento, atteso come decreto legge, non verrà presentato: sarà sostituito da un accordo da definire con Regioni e medici. Scontro politico e tensioni nella maggioranza, soddisfatti i sindacati di categoria.. Stop alla riforma della medicina territoriale che prevedeva l’inserimento dei medici di famiglia nelle Case di comunità e, per una parte di loro, il passaggio alla dipendenza tramite decreto legge. La decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del ministero della Salute agli assessori regionali alla Sanità. Il testo, mai formalmente presentato ma già al centro del confronto tra ministero e Regioni, sarà ora sostituito da un nuovo percorso basato su un accordo con i medici, da inserire in successivi atti di governo o nella convenzione della medicina generale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Stop alla riforma della medicina territoriale: rinviato il passaggio dei medici di famiglia nelle Case di comunità

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