Medici di famiglia contrari alla riforma della medicina territoriale | A rischio l' equilibrio dell' assistenza
I medici di famiglia dell’Abruzzo esprimono forte opposizione alla proposta di riforma della medicina territoriale presentata dal governo. La proposta prevede l’introduzione di un “doppio canale” e permette una dipendenza pubblica selettiva per i medici che lavorano nelle case della comunità. La Federazione dei medici di famiglia sostiene che questa modifica potrebbe mettere in discussione l’equilibrio dell’assistenza sanitaria sul territorio.
Netta contrarietà della Fimmg Abruzzo alla proposta di riforma della medicina territoriale avanzata dal governo, che introduce il cosiddetto “doppio canale” e apre alla dipendenza pubblica selettiva per i medici di medicina generale impegnati nelle case della comunità.Una posizione che, come.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Una raccolta di contenuti
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