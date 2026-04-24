Decreto Schillaci riforma della medicina territoriale | la rivolta dei medici di base

Il governo ha presentato un decreto per riformare la medicina territoriale, con l’obiettivo di riorganizzare i servizi sanitari di prossimità. La proposta prevede modifiche che interessano il ruolo dei medici di base e l’organizzazione delle cure sul territorio. La proposta ha suscitato reazioni tra i medici di base, che hanno espresso opposizione e critiche riguardo alle modifiche in atto. La discussione riguarda anche aspetti legati alla disponibilità delle risorse e alla gestione delle prestazioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il progetto del governo per riorganizzare la sanità territoriale. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nella foto d’apertura, ha presentato una bozza di decreto che punta a rafforzare la sanità territoriale e rendere il sistema più efficiente e vicino ai cittadini, soprattutto ai più fragili. Il provvedimento, illustrato in Conferenza delle Regioni, potrebbe essere approvato entro maggio. Al centro della riforma c’è una nuova visione del medico di famiglia, che diventerebbe figura chiave nelle Case di Comunità, strutture già in fase di sviluppo in tutta Italia. L’obiettivo è trasformare questi professionisti in pilastro stabile del Servizio sanitario nazionale, con la possibilità – su base volontaria – di diventare dipendenti pubblici, affiancando il modello attuale basato sulla convenzione con le Asl.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Decreto Schillaci, riforma della medicina territoriale: la rivolta dei medici di base Notizie correlate Medicina territoriale: Schillaci rilancia il ruolo dei medici? Cosa sapere Schillaci presenta ai governatori la riforma per integrare i medici nelle Case di comunità. Decreto Schillaci, nella bozza i liberi professionisti possono diventare dipendenti pubblici per la Asl. I medici di base protestanoIl ministro della Salute Orazio Schillaci ha proposto una riforma per rafforzare la sanità territoriale in Italia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Medici di famiglia. Cambia la convenzione con nuovi obblighi organizzativi e dipendenza su base volontaria. Arriva la riforma Schillaci per far funzionare le Case della Comunità. Ecco la bozza; Riforma dell’assistenza primaria: medici di famiglia tra convenzione e assunzione nelle Case di comunità; Arriva il decreto Schillaci, i medici di famiglia dipendenti pubblici e perno delle case di comunità; Salute, Arriva La Riforma Schillaci Per La Medicina Territoriale. Medici di famiglia e case di comunità: le novità del decreto Schillaci e le critiche della FimmgIl piano per far lavorare i medici di famiglia nelle case di comunità divide istituzioni e sindacati: dal possibile contratto da dipendente alle preoccupazioni sulla continuità assistenziale ... notizie.it Arriva il decreto Schillaci, medici di base in rivoltaDipendenti pubblici, su base volontaria, perno delle case di comunità. La protesta: Distrugge la professione (ANSA) ... ansa.it Il decreto Schillaci cambia la medicina generale. Nuovo rapporto coi pazienti, nuovi obblighi e incentivi per rafforzare i medici di base facebook Decreto Schillaci, cosa cambia per i medici di famiglia #medicidibase x.com