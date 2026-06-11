Il centrocampista classe 1997 ha annunciato il ritiro dal calcio. Ha indossato la maglia lilla fin dalla giovane età e ora lascia il campo per intraprendere una nuova carriera. La squadra locale ha ringraziato Pellini per il suo contributo nel corso degli anni. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio sui canali ufficiali del club.

Legnano (Milano) – L’A.C. Legnano saluta Stefano Pellini. Il centrocampista classe 1997 ha deciso di lasciare il calcio giocato per iniziare un nuovo percorso professionale. Pellini è stato uno dei protagonisti della stagione lilla appena conclusa, nella quale ha messo a segno 6 reti e offerto prestazioni di grande spessore. Il suo campionato è stato però condizionato da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per circa tre mesi, prima del rientro nell’ultima giornata di Eccellenza, disputata il 26 aprile sul campo della Vergiatese. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Pellini è arrivato fino alla prima squadra bianconera, ottenendo anche una convocazione in Champions League con Massimiliano Allegri nella sfida contro il Siviglia del dicembre 2015. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stefano Pellini dice addio al calcio giocato: “Ho vestito i colori lilla fin da piccolo”

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