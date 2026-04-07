Ritiro Ramsey l’ex calciatore della Juve dice addio al calcio giocato | l’annuncio del gallese sui social – FOTO

L’ex centrocampista della Juventus ha annunciato tramite i social network la fine della sua carriera calcistica. Il giocatore, di nazionalità gallese, ha pubblicato un messaggio per comunicare ufficialmente la decisione di lasciare il calcio professionistico. L’annuncio arriva dopo una lunga carriera, di cui si ricordano le molte partite disputate e i successi ottenuti. La notizia è stata condivisa con una foto sul profilo personale dell’atleta.

di Angelo Ciarletta Ritiro Ramsey, l’ex centrocampista della Juventus dice addio al calcio giocato: l’annuncio ufficiale del gallese sui propri profili social. La Juve saluta un ex protagonista della sua storia recente. Aaron Ramsey ha ufficializzato il proprio ritiro dal calcio giocato. All’età di 35 anni, il calciatore chiude un percorso professionale intenso, segnato da grandi trionfi ma anche da numerosi infortuni che ne hanno spesso condizionato il rendimento. ULTIMISSIME JUVE LIVE La decisione arriva dopo la risoluzione del contratto con i messicani dei Pumas, avvenuta lo scorso 31 ottobre. Il centrocampista aveva iniziato la sua ascesa in Gran Bretagna con le maglie di Cardiff e Nottingham Forest, per poi trovare la consacrazione definitiva a Londra con l’ Arsenal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ritiro Ramsey, l’ex calciatore della Juve dice addio al calcio giocato: l’annuncio del gallese sui social – FOTO Ritiro Ramsey, il centrocampista dice addio al calcio giocato: l’annuncio social del gallese attraverso questa emozionante lettera – FOTOCalciomercato Lecce, fari puntati su Osborne: il giovanissimo difensore ha stregato tutti contro l’Italia U19! Ecco chi è Bastoni Inter, San Siro lo... Leggi anche: Miralem Pjanic dice addio al calcio giocato: annuncio ufficiale Aaron Ramsey annuncia il ritiro dal calcio giocatoAaron Ramsey appende le scarpe al chiodo. Il 35enne centrocampista gallese annuncia il ritiro dal calcio giocato, ponendo fine alla propria carriera. Durante la quale ha vestito le maglie di Arsenal, ... calciomercato.com Aaron Ramsey annuncia il suo ritiro: il gallese ex Juventus dice addio al calcio a 35 anniIl gallese aveva lasciato il Pumas qualche mese fa, ora l'annuncio dell'addio al calcio di Aaron Ramsey che si ritira a 35 anni. Ha vestito anche la maglia della Juventus, ma il meglio lo ha dato con ... msn.com