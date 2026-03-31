Chico Conceição, dopo aver parlato la settimana scorsa in conferenza stampa riguardo al calciomercato, ha rilasciato un’intervista a The Athletic insieme a suo padre Sergio. Durante l’intervista, ha espresso il suo amore per il calcio, confessando di averlo fin da bambino e di sognare di ottenere successi con la maglia della squadra rappresentata.

Chico Conceição, in seguito alle dichiarazioni in conferenza stampa della scorsa settimana, con le quali aveva chiarito la questione calciomercato, ha rilasciato un’intervista a The Athletic insieme a papà Sergio. L’ala bianconera ha raccontato le esperienze vissute fin da bambino, analizzando alcune tappe cruciali della sua carriera calcistica. Conceição, tra l’ambizione di migliorare e la consapevolezza delle scelte. Come riportato da Il Bianconero, Conceição spiega: “Ho trascorso l’infanzia prevalentemente all’estero, a causa della carriera di mio padre. In particolare a Roma e Milano, poi anche in Portogallo e in Belgio allo Standard Liegi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Conceição: “Amo il calcio fin da piccolo, sogno di trionfare con questi colori…”

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