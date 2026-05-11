Rissa e violenza in via Farini il centro è ormai un ring a cielo aperto | Parma è ostaggio delle baby gang

Da parmatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato notte in via Farini, nel centro di Parma, due gruppi di ragazzi stranieri si sono affrontati in una violenta rissa, coinvolgendo calci, pugni e urla. La scena ha causato panico tra i passanti, alcuni dei quali hanno preferito allontanarsi, mentre un giovane è rimasto a terra. La zona, di solito frequentata, si è trasformata in un luogo di scontri, evidenziando problemi di sicurezza nel cuore della città.

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Via Farini, sabato notte. Ancora una rissa, ancora violenza, ancora paura. Intorno a mezzanotte due gruppi di ragazzi stranieri hanno trasformato una delle vie più frequentate del centro in un ring a cielo aperto: calci, pugni, urla, passanti costretti a scappare e un giovane rimasto a terra.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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