Rissa e violenza in via Farini il centro è ormai un ring a cielo aperto | Parma è ostaggio delle baby gang

Sabato notte in via Farini, nel centro di Parma, due gruppi di ragazzi stranieri si sono affrontati in una violenta rissa, coinvolgendo calci, pugni e urla. La scena ha causato panico tra i passanti, alcuni dei quali hanno preferito allontanarsi, mentre un giovane è rimasto a terra. La zona, di solito frequentata, si è trasformata in un luogo di scontri, evidenziando problemi di sicurezza nel cuore della città.

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