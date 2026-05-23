San Jacopino torna in piazza | Basta aggressioni e spaccate servono presìdi fissi

Notizia in breve

San Jacopino ha manifestato oggi pomeriggio in piazza Dalla Piccola, chiedendo più controlli e presidi fissi. La protesta è iniziata dopo un aumento di aggressioni e danni, come spaccate, nella zona. I residenti hanno ribadito la richiesta di maggiore presenza delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e tranquillità. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini che hanno esposto slogan come “Basta spaccate” e “Basta aggressioni”.