San Jacopino torna in piazza | Basta aggressioni e spaccate servono presìdi fissi
San Jacopino ha manifestato oggi pomeriggio in piazza Dalla Piccola, chiedendo più controlli e presidi fissi. La protesta è iniziata dopo un aumento di aggressioni e danni, come spaccate, nella zona. I residenti hanno ribadito la richiesta di maggiore presenza delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e tranquillità. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini che hanno esposto slogan come “Basta spaccate” e “Basta aggressioni”.
Firenze, 23 maggio 2026 – “Basta spaccate”, “Basta aggressioni”, “Vogliamo sicurezza”. San Jacopino è tornato ad alzare la voce, per chiedere più controlli e presìdi fissi, durante un presidio che si è svolto oggi pomeriggio in piazza Dalla Piccola. Un centinaio le persone che hanno partecipato alla manifestazione, organizzata dal comitato Cittadini Attivi San Jacopino. “Siamo di nuovo in piazza perchè continuiamo a non vedere un’adeguata risposta da parte delle istituzioni - attacca Simone Gianfaldoni, portavoce del comitato -. È assurdo che San Jacopino non sia ancora zona rossa. Qui ci vogliono presìdi fissi; gli interventi spot servono a poco”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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