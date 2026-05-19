Stadio Roma | Pec per la Conferenza di Servizi

L’AS Roma ha presentato una Pec per la partecipazione alla Conferenza di Servizi riguardante il progetto del nuovo stadio nel quartiere Pietralata. La comunicazione è stata inviata ufficialmente e rappresenta un passaggio formale nel procedimento amministrativo legato alla realizzazione dell’impianto. La procedura coinvolge diversi enti e istituzioni, con l’obiettivo di valutare le autorizzazioni necessarie per l’avvio dei lavori. La decisione di presentare la Pec apre la strada a ulteriori passaggi ufficiali nel processo burocratico.

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