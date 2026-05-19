Stadio Roma | Pec per la Conferenza di Servizi
L’AS Roma ha presentato una Pec per la partecipazione alla Conferenza di Servizi riguardante il progetto del nuovo stadio nel quartiere Pietralata. La comunicazione è stata inviata ufficialmente e rappresenta un passaggio formale nel procedimento amministrativo legato alla realizzazione dell’impianto. La procedura coinvolge diversi enti e istituzioni, con l’obiettivo di valutare le autorizzazioni necessarie per l’avvio dei lavori. La decisione di presentare la Pec apre la strada a ulteriori passaggi ufficiali nel processo burocratico.
L’ As Roma ha compiuto un passo ufficiale e potenzialmente decisivo per la realizzazione del suo nuovo impianto sportivo nel quartiere Pietralata. Nella mattinata di oggi, la dirigenza giallorossa ha inoltrato una Pec formale all’ingegner Massimo Sessa, Commissario straordinario per gli Stadi di Uefa Euro 2032, richiedendo formalmente l’apertura della conferenza di servizi decisoria e l’avvio del procedimento autorizzatorio unico regionale ( Paur ). L’iniziativa del club capitolino sblocca di fatto la fase finale della macchina burocratica, dando il via immediato alle convocazioni di tutti gli enti e i soggetti istituzionali interessati alla pianificazione urbanistica e infrastrutturale dell’opera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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