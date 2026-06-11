Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è salito a 79 punti base all’apertura dei mercati dell’11 giugno, con un aumento di due punti rispetto a ieri. L’incremento si è verificato dopo l’asta dei Bot da 8,5 miliardi di euro.

Durante i primi minuti dell’apertura dei mercati finanziari dell’11 giugno lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è aumentato, portandosi a 79 punti base, due in più rispetto a ieri. Una crescita causata da una aumento parallelo dei rendimenti italiani e di quelli tedeschi, con i Btp Benchmark al 3,87%. Nella giornata di ieri si è conclusa la prima asta dei Bot dei giugno, che ha fatto registrare una domanda leggermente più bassa rispetto alle ultime emissioni simili. Un segnale che ha abbassato il prezzo dei buoni del Tesoro e di conseguenza ne ha alzato significativamente i rendimenti. Spread in aumento tra Btp e Bund, rendimenti più da settimane. Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è aumentato significativamente, portandosi a pochi decimi di punto da quota 80. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 79 punti base, il differenziale aumenta dopo l’asta dei Bot da 8,5 miliardi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cos' è lo SPREAD Scoprilo nella puntata completa del podcast!

Notizie e thread social correlati

Spread Btp-Bund a 79 punti, rendimenti in rialzo nel giorno dell’asta dei BotLo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi ha registrato un aumento improvviso all’apertura del 12 maggio 2026, toccando i 79 punti base.

Spread Btp-Bund a 82 punti base, rendimenti a 3,88% verso l’asta dei BotLo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è attestato a 82 punti base, con rendimenti dei Btp saliti al 3,88 per cento.

Temi più discussi: Lo spread Btp-Bund chiude a 77,4 punti; Lo spread Btp-Bund chiude a 77,4 punti; *BOND: spread Btp/Bund poco mosso a 76,128 punti base; BTp: spread con Bund apre a 76 punti, rendimento scende al 3,81%.

#ULTIMORA | Lo spread Btp-Bund si allarga nuovamente a 77,4 punti e, a fine seduta, il rendimento del decennale italiano è salito al 3,84 per cento. Il titolo tedesco rende il 3,07 per cento. - Ultima ora - Ansa.it - #ANSA x.com

Lo spread tra Btp e Bund a 77,7 puntiLo spread tra Btp e Bund decennali apre a 77,7 punti. Il rendimento del titolo italiano è stabile al 3,85% mentre quello tedesco è fermo al 3,07 per cento. (ANSA). (ANSA) ... ansa.it

Spread Btp-Bund a 79 punti base, il differenziale aumenta dopo l’asta dei Bot da 8,5 miliardiLo Spread tra Btp e Bund è aumentato a 79 punti base: l’asta dei Bot ha registrato una domanda più bassa rispetto alle ultime emissioni ... quifinanza.it