Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è attestato a 82 punti base, con rendimenti dei Btp saliti al 3,88 per cento. La variazione si è verificata anche all'apertura di questa giornata, proseguendo la tendenza vista all'inizio della settimana. Si avvicina l'asta dei Bot, prevista per i prossimi giorni.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è aumentato di un punto base anche in apertura del 28 aprile, confermando la traiettoria intrapresa a inizio settimana. In crescita anche i rendimenti, che sono arrivati a sfiorare il 3,90%, mentre continuano le aste di aprile. Nella giornata di oggi si terrà quella dei Bot, i titoli di Stato a più breve termine. I rendimenti rimangono alti soprattutto a causa dello stallo tra Stati Uniti e Iran nei colloqui di pace. Teheran ha proposto di riaprire lo stretto di Hormuz se gli Usa toglieranno il blocco navale ai suoi porti, ma Trump vuole prima di tutto che la Repubblica islamica rinunci al suo programma nucleare.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 82 punti base, rendimenti a 3,88% verso l’asta dei Bot

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In un finale di mese denso di annunci, con il trittico di aste in primo piano (oggi asta BTP Short – BTP€i, il 28 e il 29 aprile asta BOT e collocamento di medio-lungo), il mercato non perde di vista i movimenti dello spread Btp-Bund. La settimana prossima occhi facebook