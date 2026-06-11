La Spezia, 11 giugno 2026 – È in corso il rimpatrio in Italia della salma di Alex Pineschi, il 42enne spezzino caduto il 23 maggio sul fronte del Donbass, in Ucraina. In partenza da Kiev sarà trasportata via terra fino alla Spezia, dove giungerà domani e verrà esposta nella camera mortuaria dell’Ospedale Sant’Andrea dal primo pomeriggio, alle 15, fino al giorno della funzione per chi vorrà porgere un ultimo saluto. I funerali si terranno lunedì 15 giugno alle 15.30 al Santuario di Sant’Antonio da Padova in Gaggiola e le spoglie verranno tumulate nel cimitero dei Boschetti. In passato Pineschi era stato il primo italiano a combattere come volontario in Iraq a fianco dei Pashmerga curdi contro l’Isis. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spezzino morto nel Donbass, l’ultimo saluto ad Alex Pineschi nella chiesa di Gaggiola

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