L' ultimo saluto ad Alex Zanardi i piedi di Magalli il veleno tra Al Bano e Romina e gli altri gossip da leggere nel weekend

Nel corso di questo fine settimana sono emerse diverse notizie di attualità e gossip. Tra le principali, l'ultimo saluto dedicato a Alex Zanardi, le immagini di Magalli mentre si tocca i piedi, e le tensioni tra Al Bano e Romina. Questi eventi sono stati al centro dell’attenzione dei media e dei social, offrendo spunti di discussione tra i lettori nel weekend.

"Care lettrici e cari lettori, bentrovati! Il mese di maggio è iniziato da pochi giorni e già ci sta regalando numerosi retroscena di cui parlare. Per cui mettetevi comodi miei cari gossip addicted e buona lettura: è tornata, come ogni settimana, la nostra rubrica “Fatti loro”, che vi riassume i.🔗 Leggi su Today.it

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Padova, l’ultimo saluto ad Alex ZanardiFuori, una pioggerellina sottile e insistente bagnava il sagrato e gli ombrelli aperti della folla che seguiva la cerimonia dal maxischermo. Dentro, nel buio raccolto della Basilica di Santa Giustina, ... genteveneta.it

L’ultimo saluto ad Alex Zanardi: Padova si ferma per il campioneFolla e commozione nella Basilica di Santa Giustina: l’Italia rende omaggio a un simbolo di forza, sport e resilienza. laprovinciadivarese.it

Alex Zanardi non si è mai arreso davanti agli sgambetti della vita. Il ricordo commovente della cognata Barbara, vicina a lui nella vita e nell'impegno. Leggi il racconto: https://sl.famigliacristiana.it/FC/836d9d - facebook.com facebook

A #Padova per l’ultimo saluto ad Alex #Zanardi: autorità, personaggi dello sport e migliaia di persone hanno voluto rendere omaggio all’ex pilota e campione paralimpico. “Estraeva il bene dal male”, ha detto nell’omelia il parroco don Pozza. #Tg1 Anna Milan x.com