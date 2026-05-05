A Padova si sono svolti i funerali di Alex Zanardi, con la partecipazione di migliaia di persone che hanno voluto rendere omaggio all’ex pilota e atleta. La cerimonia si è tenuta nella Basilica di Santa Giustina, attirando molti cittadini e appassionati. La salma di Zanardi è stata accompagnata da un corteo che ha attraversato le strade della città, prima di arrivare al luogo di sepoltura.

PADOVA - Migliaia di persone hanno reso omaggio ad Alex Zanardi, i cui funerali sono stati celebrati presso la Basilica di Santa Giustina a Padova. La bara è stata accompagnata da atleti paralimpici e dalle carrozzine dei compagni di Obiettivo 3, il progetto fondato dallo stesso Zanardi. Sull'altare, la sua handbike, simbolo della rinascita sportiva dopo il grave incidente. Presenti le massime autorità civili e sportive, tra cui il ministro Andrea Abodi, Giovanni Malagò e Luca Pancalli, insieme a tanti protagonisti dello sport italiano. A celebrare la funzione don Marco Pozza, che nell'omelia ha ricordato la straordinaria capacità di Zanardi di rialzarsi e reinventarsi, definendolo un uomo capace di trasformare ogni limite in opportunità.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ultimo saluto ad Alex Zanardi, in migliaia ai funerali di Padova

Addio a Zanardi, la sua handbike nella basilica nel giorno dei funerali

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