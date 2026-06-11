Sparizioni | proposta per un fascicolo che accelera le indagini

È stata avanzata una proposta per creare un fascicolo che possa accelerare le indagini sulle sparizioni. La proposta mira a consentire alla Procura di agire senza l’obbligo di accertare un reato, in modo da avviare subito le ricerche. La proposta si interroga anche sul motivo per cui lo Stato debba attendere prima di iniziare le ricerche di persone scomparse.

? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita economica del primo trimestre non attenua l’urgenza di risposte alle sparizioni quotidiane. Fonte Eurostat? Nuovo strumento per le sparizioni: proposta di legge per il Fascicolo per le Persone Scomparse. Il deputato Enzo Amich ha presentato alla Camera una proposta di legge che mira a introdurre il Fascicolo per le Persone Scomparse (Fps) per superare l’attuale stallo procedurale. Questo nuovo strumento legislativo permetterebbe alla Procura di agire immediatamente, anche senza l’attesa della conferma di un reato commesso. L’iniziativa politica nasce per rispondere a un fenomeno che vede circa 69 denunce di scomparsa ogni giorno sul territorio italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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