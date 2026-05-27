La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la morte di un operaio di 30 anni avvenuta ieri in un’azienda metalmeccanica di Altopascio, a seguito di una caduta da una pressa. L’autopsia sarà effettuata per chiarire le cause del decesso. Sono in corso indagini per verificare eventuali responsabilità legate all’incidente.

Altopascio, 27 maggio 2026 – Sarà l’autopsia a fare maggiore chiarezza sulla morte di Giacomo Pucci, l’operaio di 30 anni morto ieri, 26 maggio, dopo la caduta di una pressa in un’azienda metalmeccanica di Altopascio. L’esame, disposto dalla Procura, sarà eseguito nella giornata di venerdì 29 dal medico legale Stefano Pierotti. Sull'incidente mortale è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo; in previsione dell'autopsia dovrebbero essere notificati degli avvisi di garanzia. Giacomo Pucci Indagini in corso Come da prassi, gli investigatori vogliono capire il modello organizzativo dell’impresa ed accertare eventuali responsabilità, se ci sono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giacomo morto sul lavoro, indagini in corso. La Procura apre un fascicolo per omicidio colposo

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