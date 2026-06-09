Il Comune di Volterra ha avviato indagini sul sottosuolo di viale dei Ponti per valutare le condizioni e intervenire sulla sicurezza di questa zona. L'operazione mira a garantire un intervento strutturale che possa prevenire eventuali problemi futuri. Sono in corso verifiche tecniche e analisi geologiche per identificare eventuali criticità. La decisione di intervenire arriva dopo una fase di valutazione e si inserisce in un progetto più ampio di tutela e valorizzazione dell’area.

Il Comune di Volterra muove un passo verso la messa in sicurezza definitiva e il recupero di uno degli scorci più suggestivi e frequentati della città. L’amministrazione ha annunciato l’avvio ufficiale delle indagini diagnostiche del sottosuolo lungo viale dei Ponti, un’operazione propedeutica e indispensabile per poter procedere alla progettazione esecutiva dei lavori di consolidamento del tratto da tempo interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico. Con una determina, il settore sviluppo e tutela del territorio ha affidato l’incarico alla società Geco-Dmc Srl. I tecnici eseguiranno una campagna di indagini geofisiche non invasive, che si articolerà attraverso rilievi geoelettrici, tomografie elettriche in 3D e l’utilizzo del georadar. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Comune di Volterra accelera. Sicurezza su viale dei Ponti . Ora le indagini sul sottosuolo

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