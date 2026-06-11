Le due sorelle di 12 e 16 anni sono scomparse dopo aver lasciato una comunità educativa in Abruzzo. La madre ha lanciato un appello chiedendo che siano riportate a casa. Da quando sono sparite, non ci sono notizie sul loro eventuale spostamento o stato. La scomparsa ha generato preoccupazione tra le autorità e i familiari.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Restano ore di forte preoccupazione per Sarah e Alisya Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni di cui non si hanno più notizie dopo l’allontanamento dalla comunità educativa di Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila. La vicenda, che coinvolge anche il territorio di Minturno dove risiede la famiglia delle due ragazze, ha assunto nelle ultime ore una dimensione sempre più ampia, con appelli pubblici e ricerche che proseguono per riportare le ragazze al sicuro. L’appello della madre Valentina D’Acunto. A rompere il silenzio è stata la madre, Valentina D’Acunto, che attraverso una lettera ha chiesto di concentrare ogni attenzione sul ritrovamento delle figlie. La donna ha spiegato di aver appreso della scomparsa soltanto nella tarda mattinata di domenica, quando i Carabinieri si sono presentati presso la sua abitazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sorelle pontine scomparse dalla comunità in Abruzzo, l’appello della madre: “Riportate a casa Sarah e Alisya”

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