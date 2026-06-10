Sorelline scomparse in Abruzzo la fuga dalla casa famiglia L’appello in tv del padre | Vorrei sentire che stanno bene

Una donna di 12 e 16 anni è scomparsa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in Abruzzo. Il padre ha partecipato a un programma televisivo chiedendo di sapere se le sorelle stanno bene. La famiglia non ha fornito dettagli sul motivo della fuga, e le ragazze sono assenti da diversi giorni. La polizia sta indagando sulla scomparsa, senza ancora trovare tracce delle due giovani.

«Voglio solo sapere che stanno bene». Queste le parole, nel programma Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele su Rai 1, del padre delle due sorelle di 12 e 16 anni, Sarah e Alisya Di Giacinto, scomparse dalla casa-famiglia di Civitella Alfedena, in Abruzzo. L’uomo, Stefano Di Giacinto, con la voce rotta dall’emozione, ha lanciato un appello per il loro ritrovamento o ritorno. La fuga dalla casa famiglia. Le due minori si sono allontanate nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno dalla struttura che si trova nel Parco nazionale d’Abruzzo. Potrebbe averle aiutate qualcuno, perché la zona, non vicina a dei centri abitati, è raggiungibili con dei mezzi che però in quella fascia oraria non erano sicuramente disponibili. Il padre ha spiegato che «a piedi è quasi impossibile provare a scappare». 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sorelline scomparse in Abruzzo, a Storie Italiane parla papà Stefano: «Sono ore durissime»

Notizie e thread social correlati

Due sorelline scomparse da una casa famiglia in Abruzzo, l'appello per ritrovarleDue sorelline sono scomparse nella notte da una casa famiglia a Civitella Alfedena, in Abruzzo.

Sorelle scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena, le lacrime del padre di Sarah e Alisya in tvDue sorelle minorenni, Sarah e Alisya, sono scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena.

Temi più discussi: Si cercano due sorelline scomparse da una casa famiglia abruzzese, hanno 12 e 16 anni; Si cercano due sorelline scomparse da una casa famiglia abruzzese, hanno 12 e 16 anni; Due sorelle scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena; Civitella Alfedena, due sorelline scomparse da una comunità.

Sorelline scomparse in #Abruzzo: controlli anche a ScauriA 3 giorni dalla scomparsa di Alisya e Sarah Di Giacinto da Villetta Barrea, non è emerso alcun elemento utile. Condividiamo il più possibile grazie. x.com

Due sorelle scomparse da una casa famiglia in Abruzzo. Il papà: Chi ha visto Sarah e Alisya ci aiutiSono ore di apprensione per Sarah e Alisya, 12 e 16 anni, scomparse da una casa famiglia in Abruzzo nella notte tra 6 e 7 giugno ... fanpage.it

Sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una comunità in Abruzzo: il padre lancia un appelloLe sorelle Alisya e Sarah Di Giacinto si allontanano da una comunità educativa in Abruzzo: indagini in corso e ricerche estese tra Lazio e Molise. notizie.it